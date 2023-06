Maxi offerta dell'Al Nassr per Gasperini: 10 milioni all'anno, no del tecnico

Gian Piero Gasperini ha rifiutato di trasferirsi in Arabia Saudita: a inizio mese l'Atalanta aveva già ufficializzato la sua permanenza a Bergamo.

Il fatto che il quinto posto dell'Atalanta venga visto come un miglioramento rispetto alla scorsa stagione, ma come un altro piccolo passo indietro se paragonato al recente passato, fa capire tutto. Fa capire, ad esempio, l'importanza e la bontà del lavoro di Gian Piero Gasperini a Bergamo. Tanto che l'eco delle sue imprese è arrivata anche in Arabia Saudita.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', che riprende una notizia lanciata da alcuni media locali, l'Al Nassr, ovvero la squadra dove da qualche mese milita Cristiano Ronaldo, ci ha provato seriamente per Gasperini. Arrivando a offrire all'allenatore dell'Atalanta, tramite intermediari, più di 10 milioni all'anno, ma vedendosi respingere l'assalto.

Gasperini, spiega il quotidiano, "ha cortesemente rimandato al mittente l’offerta: lusingato ma non convinto dalla serrata corte del club arabo, portata avanti appunto con argomenti economici non indifferenti. Una gratificazione per il Gasp, ma pure per l’Atalanta che sa di avere un allenatore richiesto, ma anche “fedele” al rapporto".

L'Al Nassr, del resto, è ancora senza allenatore dopo l'addio di Rudi Garcia, ufficializzato dal Napoli un paio di giorni fa. O meglio, un allenatore ce l'ha: è Dinko Jelicic, 49enne croato. Ma non è che un tecnico ad interim. Tanto che il club sta pensando a un successore top per la panchina della squadra, appena arrivata al secondo posto nella Saudi Pro League dietro all'Al Ittihad campione.

Per questo il pensiero è andato a Gasperini, evidentemente apprezzato non soltanto in Italia ma anche fuori dai nostri confini. E per questo l'Al Nassr ha deciso di procedere con la solita maxi offerta ormai riservata a campioni su campioni del calcio europeo. Solo che, diversamente da Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, l'ex genoano non ha accettato di cambiare completamente paese e vita.

Gasperini, del resto, aveva dato la propria parola all'Atalanta all'indomani dell'ultima giornata di campionato contro il Monza. Tanto che la Dea si era sentita in dovere di emettere un comunicato ufficiale per spegnere le voci che volevano il tecnico piemontese lontano da Bergamo.

"Atalanta Bergamasca Calcio, nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Percassi, è lieta di annunciare la permanenza di mister Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra.

Dopo il summit tenutosi nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno, le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme un percorso iniziato sette anni fa e nobilitato da grandi risultati.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club augurano a mister Gasperini buon lavoro!"

Per Gasperini si tratterà così dell'ottava stagione alla guida dell'Atalanta: arrivato nell'estate del 2016, ha portato il club in Europa League e poi addirittura in Champions League, sfiorando una leggendaria qualificazione in semifinale nel 2020. Ora si riparte: c'è un nuovo campionato da preparare. Senza pensare alle sirene milionarie provenienti dall'estero.