Maxi Lopez vuole tornare in Italia: "Brescia? Mi stuzzica"

Maxi Lopez sogna la . Archiviata la breve esperienza in dopo la risoluzione col Vasco da Gama, l'attaccante ha confessato di sentire nostalgia dell' .

L'argentino, intervenuto su 'Sky Sport', non ha negato i contatti col che gli offrirebbe la possibilità di giocare ancora in Serie A.

"Ho cambiato molto, ho girato l'Italia e ho fatto questa esperienza in Brasile ma ora sto cercando di tornare in Italia perché è la mia casa. C'è la mia famiglia, i miei bambini. Brescia? Voglio nuove sfide e giocare ad alti livelli qui in Europa. Tornare in Italia, al Brescia o altrove, mi stuzzica e mi motiva".