Marusic salta le ultime due gare della Lazio: si è operato per ernia inguinale

Maurizio Sarri deve fare a meno del suo laterale per le sfide contro Cremonese ed Empoli: torna nella prossima stagione.

Superato il weekend, e dopo la vittoria contro l'Udinese, la Lazio ha acquisito la matematica qualficazione alla prossima Champions League, anche in virtù della penalizzazione inflitta alla Juventus.

Un risultato molto importante per il club biancoceleste, che mancava dalla stagione 2020/21, con Simone Inzaghi in panchina, e conquistato grazie alla solidità difensiva (con 20 porte inviolate mantenute da Ivan Provedel) e all'importanza di alcuni interpreti dietro. Adam Marusic uno di questi.

Il laterale montenegrino ha collezionato 33 presenze in campionato, ma la sua stagione è finita anzitempo: non prenderà parte alle sfide contro Cremonese ed Empoli.

Come spiega il club biancoceleste, Marusic è stato costretto a operarsi per ernia inguinale e non sarà a disposizione di Maurizio Sarri.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che nella mattinata odierna il calciatore Adam Marusic è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale.

L’operazione è perfettamente riuscita. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell’attività".