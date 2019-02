Martins e Leao show, ma il migliore è Kanga – the Ligue 1 Performance Index

L'attaccante dell'Angers è il grande protagonista dell'ultima giornata di Ligue 1, superando i colleghi del Monaco e del Lilla.

Wilfred Kanga, attaccante dell'Angers, è stato uno dei protagonisti nell'ultimo weekend di Ligue 1: proprio lui ha segnato la doppietta decisiva per la vittoria per 2-1 in casa dello Strasburgo.

Kanga ha messo a tacere il notoriamente rumoroso Stade de la Meinau con un preciso colpo di testa del primo tempo, segnando così il goal del vantaggio della propria squadra. Dopo l'intervallo, invece, ha segnato la seconda rete con un tiro all'angolino.

Il suo rendimento è stato tale che ha concluso il weekend con il punteggio più alto dell'Opta Performance Index, che misura le prestazioni di ogni giocatore in Ligue 1.

Il 20enne attaccante ha ottenuto un punteggio di 98.2 grazie ai suoi primi gol della stagione, i suoi primi nella massima serie.

Dopo la partita, il prodotto delle giovanili del PSG ha ammesso di essere stato spronato da una serie di opportunità mancate una settimana prima, quando l'Angers ha comunque battuto per 1-0 il Digione in una sfida vitale.

"Ero davvero infastidito, ma tutti tenevano il morale alto - ha detto, riflettendo sulla delusione della settimana precedente - Questa settimana in allenamento ero sempre molto nervoso, ero ossessionato dal fatto di dover segnare!"

Il duro lavoro ha dato i suoi frutti, consentendo a Kanga di precedere Sanjin Prcic, suo avversario diretto nel fine settimana: il centrocampista bosniaco ha segnato la rete dello Strasburgo nella gara con l'Angers, tenendo così in vita le speranze della propria squadra, ma è stata anche la sua qualità a centrocampo a dargli un punteggio di 96,8.

A completare il podio c'è Sada Thioub, uno dei tanti giocatori presenti del Nimes, che ha completato un'incredibile rimonta contro il Nantes, imponendosi per 4-2 in un pomeriggio in cui i padroni di casa hanno pianto la scomparsa di Emiliano Sala.

La squadra di Vahid Halilhodzic ha iniziato bene, tanto che Kalifa Coulibaly, 10° in classifica, ha firmato il vantaggio con un potente colpo di testa. Pur in doppio svantaggio, dopo l'intervallo il Nimes ha mostrato quanto possa essere insidioso. E Thioub si è rivelato il suo giocatore di punta dopo essere entrato al 61'.

Dopo aver pareggiato, il Nimes è riuscito anche a passare in vantaggio con Jordan Ferri, presente in classifica assieme ad Antonin Bobichon, autore del pareggio con un gran tiro dal limite dell'area, mentre Baptiste Guillaume ha chiuso nono dopo aver segnato la prima rete del Nimes.

Rafael Leao, prodigio del Lilla, ha invece continuato a stupire anche contro il Guingamp. Il diciottenne ha segnato il suo quinto goal in sei partite in Ligue 1 all'inizio del secondo tempo. In precedenza, aveva pure colpito il palo.

Un altro giocatore in grandissima forma è Gelson Martins, anche se è una piccola sorpresa vedere la stella del Principato di Monaco nella Top 10. L'ex Atletico Madrid ha segnato il suo primo goal in biancorosso in un pareggio per 2-2 contro il Montpellier, ricoprendo un ruolo importante anche nell'azione della seconda rete segnata da Falcao.

A completare la classifica dei migliori di questa settimana è l'ex rossonero Mbaye Niang, oggi al Rennes, che ha timbrato in apertura nella vittoria per 3-0 sul Saint-Etienne: sfida vitale in chiave europea.

Il Saint-Etienne proverà il colpaccio il prossimo fine settimana contro il PSG. Altre sfide interessanti sono Lione-Guingamp del Lione, Monaco-Nantes e Lilla-Montpellier.