Calciomercato Marsiglia, ora è ufficiale: arriva Mario Balotelli in prestito fino a fine stagione

Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Arriva dal Nizza in prestito fino alla fine della stagione in corso.

Ora è ufficiale: Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Marsiglia. La società ha comunicato l'arrivo dell'attaccante italiano con un annuncio sul proprio sito ufficiale.

L'attaccante arriva dal Nizza in prestito fino a fine stagione. Questa mattina Balotelli è arrivato in città per sostenere le visite mediche e porre la propria firma sul contratto che lo legherà all'OM fino all'estate 2019.

Dopo due stagioni con 17 e 26 reti all'attivo, quest'anno Balotelli deve ancora trovare il suo primo goal stagionale: in 10 presenze e 758 minuti complessivi non ha ancora trovato la via della rete in Ligue 1.

Ci proverà con il Marsiglia di Rudi Garcia, la sua seconda squadra in Ligue 1. Il classe 1990 spera anche di rilanciarsi e riconquistare la Nazionale, con cui ha giocato a settembre contro la Polonia a Bologna.