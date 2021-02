Marsiglia, gioia Milik: in goal alla prima da titolare

Seconda presenza, prima da titolare, e prima rete segnata da Arkadiusz Milik con la maglia del Marsiglia, stasera contro il Lens.

Anche se Villas-Boas non lo aveva visto in piena forma, Arkadiusz Milik timbra sùbito il primo goal con la nuova maglia del Marsiglia. Oggi, nel turno infrasettimanale contro il Lens, il polacco ha trovato la via del goal alla prima da titolare, seconda presenza complessiva.

L'ex attaccante del Napoli aveva già giocato mezz'ora da subentrante contro il Monaco qualche giorno fa, mentre oggi ha iniziato la partita da titolare, la prima dell'allenatore Nasser Larguet, che sta sostituendo il dimissionario Villas-Boas.

Il giocatore polacco contro il Lens si è avventato su un pallone vagante in area di rigore e con una vera zampata da opportunista ha segnato la rete del momentaneo 0-2 per il Marsiglia.

Ricordiamo che la squadra francese sta vivendo un periodo infuocato, dopo le dimissioni di André Villas-Boas e la protesta violenta dei tifosi al centro sportivo, di settimana scorsa.