Marsiglia su André Silva e Schick: a Villas-Boas serve un attaccante

Alla ricerca di un attaccante, il Marsiglia studia due profili della Serie A: nel mirino André Silva del Milan e Schick della Roma.

L’Olympique guarda alla . Il club transalpino, dopo l’addio di Mario Balotelli, è alla ricerca di una punta che possa completare il suo pacchetto offensivo e tra i profili che ha messo nel suo mirino ci sono anche due giocatori che militano in .

Il tecnico dell’OM, André Villas-Boas, attualmente in quella zona del campo può contare su Valere Germain, troppo poco per pensare di affrontare una stagione intera e per tale motivo il direttore sportivo Andoni Zubizarreta sta setacciando il mercato alla ricerca di quell’elemento che possa garantire goal e qualità.

Secondo quanto riportato da La Provence, tra i profili attualmente presi in considerazione c’è anche André Silva. L’attaccante portoghese, tornato al dopo una stagione in prestito al , vuole capire qual è il suo posto nelle gerarchie di Marco Giampaolo prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro, ma intanto l’OM avrebbe già attivato i suoi canali per capire la fattibilità dell’operazione.

Una trattativa potrebbe essere intavolata sulla base di circa 25 milioni di euro, ma il reale obiettivo del club francese è quello di intavolare il discorso sulla base di un eventuale prestito, opzione questa che renderebbe il talento lusitano ancora più appetibile.

Tra i nomi valutati c’è anche quello di Patrik Schick. L’attaccante ceco, che alla non è ancora riuscito ad imporsi definitivamente, è già stato accostato al Marsiglia nelle scorse settimane ed i contatti con il suo entourage non si sarebbero mai interrotti. Anche in questo caso, l’obiettivo dell'OM sarebbe quello di imbastire un discorso legato ad un prestito.