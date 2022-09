Ferrieri Caputi, si fa la storia: primo arbitro donna in Serie A

Il fischietto è stata scelta per Sassuolo-Salernitana dell'ottavo turno di Serie A: "Possibilità epocale, la prima volta nel massimo campionato".

In Serie A si fa finalmente la storia. Maria Sole Ferrieri Caputi è infatti il primo arbitro donna ad essere designata per una gara del massimo campionato. Era solo questione di tempo per vedere il fischietto livornese in campo, arrivato prima della sosta dei Mondiali in Qatar.

La Ferrieri Caputi arbitrerà infatti la sfida di domenica pomeriggio tra Sassuolo e Salernitana. L'alternativa sarebbe stata il match di lunedì tra Verona e Udinese, ma la scelta del designatore Rocchi è stata quella delle ore 15, in una gara in contemporanea.

"Maria Sole Ferrieri Caputi farà il suo esordio in Serie A, la prima volta di una donna nel massimo campionato. Ringraziamo Rocchi e la commissione per il lavoro svolto. Questo è un momento storico dopo più di 110 anni" ha confermato il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange in conferenza stampa in Federcalcio. "Ringraziamo chi ha creduto in lei come la Fifa chiamata per un torneo U17 In India e la Uefa che hanno aperto una possibilità assolutamente epocale".

Già arbitro del match di Coppa Italia del Cagliari nella scorsa stagione, che hanno reso Ferrieri Caputi la prima donna ad arbitrare una sfida di un club di Serie A - il club isolano - arriva ora anche la possibilità della massima serie. Un evento che sarebbe potuto avvenire direttamente dopo i Mondiali in Qatar e dunque a inizio 2023, anticipato perà all'autunno.

Classe 1990, Ferrieri Caputi sta scalando via via le gerarche del calcio italiano, grazie a temperamento e attenzione mostrate sul terreno di gioco: qualità che hanno portato Rocchi a puntare su di lei per l'ottavo turno di campionato al pari dei vari Massimi, Aureliano e Sacchi.

Nella squadra arbitrale di Ferrieri Caputi non ci saranno altre donne: i guardalinee saranno infatti Ranghetti e Vivenzi, con Chiffi quarto uomo e Mariani al VAR. Di Martino, infine, sarà all'AVAR.