Maradona, operazione riuscita senza complicazioni: "Tutto è andato per il meglio"

Operazione riuscita. Diego Maradona ha superato l’intervento al cervello a cui è stato sottoposto nella nottata italiana. La leggenda del calcio argentino si trovava ricoverato da lunedì. Nella serata di ieri si è diffusa la notizia della necessità di intervenire per rimuovere un ematoma.

L’operazione svolta alla Clinica Olivos di Buenos Aires conclusa poco dopo le 22 ora argentina ed è durata circa 80 minuti, come ha annunciato il dottor Leonardo Luque, il medico di Maradona, dall’ospedale.

“L’operazione è durata circa un un’ora e venti minuti ed è andata per il meglio. Ora rimarrà sotto osservazione, sarà controllato, vedremo domattina come sta. Però tutto è andato bene. Dipende da come sarà il recupero. L’operazione è pur sempre un passo importante, ma l’edema ora non c’è più e quindi Maradona potrà riprendere al meglio”.