Mandzukic al Manchester United, dall'Inghilterra: c'è l'accordo con l'attaccante

In Inghilterra danno ormai per fatto il passaggio di Mandzukic dalla Juventus al Manchester United: stipendio da 7 milioni all'anno fino al 2022.

Accordo trovato: Mario Mandzukic sta per diventare un nuovo giocatore del . La notizia arriva direttamente dall' , dove il 'Daily Mail' parla di un'intesa raggiunta tra i Red Devils e l'attaccante croato, pronto dunque a salutare la dopo quattro anni e a unirsi agli inglesi fino al 2022.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

6,2 milioni di sterline (circa 7 milioni di euro) la proposta del Manchester United alla quale Mandzukic avrebbe detto sì, con il suo trasferimento oltremanica che, sempre secondo il 'Daily Mail', dovrebbe fruttare poco più di 16 milioni di euro alla Juventus.

Un'accelerata arrivata nelle ultime ore, con Ole Gunnar Solskjaer convinto del fatto che l'attaccante croato possa essere il perfetto sostituto di Romelu Lukaku, sempre al centro di un possibile scambio con Paulo Dybala.

Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2021, Mandzukic è finito ai margini del progetto bianconero dopo l'addio di Massimiliano Allegri e l'arrivo di Maurio Sarri in panchina.

L'ex tecnico del non considera infatti il vice-Campione del Mondo un pilastro della sua nuova Juventus, motivo per cui lo stesso giocatore ha deciso di cedere alle avances del Manchester United e mettersi nuovamente in gioco a 33 anni.

La Premier League dunque - salvo clamorosi colpi di scena - sarà la sua nuova casa, con l'obiettivo di aiutare i Red Devils a tornare ai vertici del campionato inglese già a partire dalla stagione che avrà inzio domenica prossima.