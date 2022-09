Manchester City-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torna il derby di Manchester: Pep Guardiola sfida Erik Ten Hag. Tutte le informazioni sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in TV e Streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Manchester City-Manchester United

• Data: 2 ottobre 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: Sky Sport Football (203 del satellite)

• Streaming: Sky Go, NOW TV

All'inizio della stagione sembravano dover vivere due destini completamente opposti e invece eccoli, a soli 5 punti (virtuali) l'un l'altro, in classifica: torna il Derby di Manchester.

Il Manchester City di Pep Guardiola ed Erling Haaland è ancora imbattuto in campionato, ma è a -1 dall'Arsenal capolista: nell'ultimo turno secco 0-3 al Wolverhampton, con lo stesso Haaland a segno. Non a caso è il capocannoniere del campionato con 11 reti in 7 gare. Esagerato.

Dopo il 4-0 in casa del Brentford il Manchester United di Erik Ten Hag si è ripreso con 4 vittorie consecutive in Premier League, che lo hanno portato a -6 dalla testa della classifica, ma con una gara in meno, dovuta al rinvio della sfida contro il Leeds. E senza Cristiano Ronaldo, di fatto ai margini della rosa.

Nella scorsa stagione pesante 4-1 dei Citizens contro i Red Devils firmato Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez (doppietta per entrambi). Inutile il goal di Jadon Sancho.

In questo articolo troverete tutte le informazioni du Manchester City-Manchester United: le formazioni della partita e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Il Derby di Manchester tra City e United, in programma domenica 2 ottobre 2022, verrà disputato all'Etihad Stadium, stadio dei Citizens. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15:00.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED IN TV

Sarà possibile seguire il derby di Manchester in diretta TV sui canali Sky e nello specifico al canale Sky Sport Football (203 del satellite).

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

Manchester City-Manchester United sarà trasmessa in diretta streaming tramite i servizi online di Sky, ovvero l'app di Sky GO, scaricabile su dispositivo mobile o PC e utilizzabile dagli abbonati. In alternativa sarà possibile acquistare l'evento tramite NOW TV.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Pep Guardiola senza alcun tipo di dubbio e con una formazione che funziona alla perfezione: davanti a Ederson spazio a Walker (Stones è out) sulla fascia destra, con Akanji, Dias e Cancelo a completare il reparto difensivo. Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne in mediana con Mahrez, Haaland e Foden in attacco.

Ten Hag, invece, con l'unico e incredibile dubbio relativo a Cristiano Ronaldo: schierare o no il portoghese? Il tecnico dei Red Devils potrebbe optare per un 4-2-3-1 con Dalot, Varane, Martinez e Malacia in difesa, McTominay ed Eriksen in mediana alle spalle di Antony, Bruno Fernandes e Sancho, e con Ronaldo unica punta, ma attenzione a Rashford al suo posto. Maguire k.o.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mhrez, Haaland, Foden.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez Malacia; McTominay, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.