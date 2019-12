Manchester City, De Bruyne studia da allenatore: "Seguirò un corso"

A soli 28 anni, Kevin De Bruyne ha annunciato che inizierà a studiare da allenatore nei prossimi mesi: "Seguirò delle lezioni".

In campo è uno dei migliori centrocampisti al mondo, capace di inserimenti offensivi letali che spesso lo portano al goal: in occasione dell'ultimo - ha lasciato il segno con una doppietta che ha abbattuto i 'Gunners', ma Kevin De Bruyne dimostra di pensare non solo al presente ma anche al futuro.

Al termine dell'incontro, il belga ha di fatto annunciato che a breve inizierà a studiare da allenatore per non farsi trovare impreparato quando deciderà di appendere gli scarpini al chiodo.

"Ci saranno delle lezioni che consentiranno di sostenere gli esami per le licenze UEFA A e UEFA B. Sono molto interessato perché seguendole abbrevierei i tempi di studio. Sono ancora molto giovane e non gioco con l'idea di diventare tecnico un giorno, però se volessi rimanere nel mondo del calcio queste due certificazioni mi serviranno. Il prossimo corso inizierà a marzo e ognuno potrà completarlo secondo i propri tempi".

Intanto De Bruyne può dedicarsi anima e corpo alla causa del Manchester City, lontano già quattordici punti dal in Premier League: per la rimonta servirà un'impresa, per seguire le orme di Guardiola c'è ancora tempo.