Manchester City in ansia per Agüero: infortunio al ginocchio, stagione finita?

Sergio Agüero volerà a Barcellona per ulteriori esami al ginocchio infortunato col Burnley: il timore è che possa tornare solo la prossima stagione.

5-0 al , una bella goleada, una lotta al titolo di Premier League teoricamente (solo teoricamente...) ancora aperta. Ma non tutto al è rose e fiori: c'è un infortunio di Sergio Agüero a complicare i piani in vista del finale di stagione.

Ginocchio ko per l'attaccante argentino, costretto a uscire al termine del primo tempo dopo l'intervento su di lui di Mee che ha regalato il rigore del momentaneo 3-0 al Manchester City. E a comunicarlo è stato lo stesso club blue.

"Agüero ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro durante la gara vinta per 5-0 contro il Burnley. L'attaccante andrà ora a per sottoporsi a ulteriori esami dal dottor Ramon Cugat".

🚨 INJURY UPDATE 🚨@aguerosergiokun suffered damage to his left knee in our recent 5-0 win over Burnley.



The striker will now travel to Barcelona to see Dr Ramon Cugat for further examination.



Everyone at City wishes Sergio the best with his recovery. 💙



🔵 #ManCity pic.twitter.com/hzOFOqybsv — Manchester City (@ManCity) June 23, 2020

Lo stesso Agüero ha twittato sul proprio profilo ufficiale poco dopo il comunicato del Manchester City.

"Le ecografie di questa mattina hanno confermato che mi sono infortunati al ginocchio sinistro. Mi dispiace, ma sono di buon umore e focalizzato su un rientro più rapido possibile. Grazie per i vostri messaggi".

The scans I did this morning have confirmed that I have damaged my left knee. It’s a pity but I’m in good spirits and so focused to come back as soon as possible. Thank you very much for all your messages! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 23, 2020

Solo in un secondo momento si stabilirà l'entità esatta del guaio al ginocchio rimediato da Agüero. Ma il timore del Manchester City è quello che il Kun non possa tornare in campo per la conclusione della Premier League e, soprattutto, della . In pratica, stagione finita.