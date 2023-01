Il Chelsea non si ferma: accordo per Madueke, al PSV 35 milioni

I Blues continuano una delle campagne acquisti di gennaio più importanti di sempre, chiudendo per il classe 2002 inglese.

I tantissimi infortuni possono essere una buona motivazione per fiondarsi sul mercato, a gennaio, correndo ai ripari: quel che sta facendo il Chelsea, però, va ogni oltre aspettativa.

Perché i Blues si sono resi protagonisti, in meno di un mese, di una campagna acquisti che potrebbe non avere precedenti nella storia del calciomercato invernale: proviamo a riassumere i movimenti compiuti dal club londinese, brevemente.

E' stato preso Benoit Badiashile dal Monaco (38 milioni di euro), poi David Datro Fofana dal Molde (12 milioni di euro), Andrey Santos dal Vasco da Gama (poco più di 12 milioni di euro) e Mykhaylo Mudryk (100 milioni di euro complessivi): in totale 162 milioni a cui vanno aggiunti gli 11 del prestito di Joao Felix. Sì, 173 milioni di euro.

Ecco, non finisce qui: perché il Chelsea chiude per un altro colpo in entrata, e in prospettiva. Dal PSV Eindhoven arriverà Noni Madueke, ala inglese classe 2002.

Cresciuto tra Crystal Palace e Tottenham, Madueke si è poi trasferito in Olanda nel 2018, proseguendo la formazione al PSV: in questa stagione ha collezionato 2 goal in 9 presenze, complice un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.

Costo complessivo dell'operazione? Intorno al 35 milioni di euro, che fanno salire a più di 200 quelli spesi dall'inizio del mercato di gennaio dai Blues.

E potrebbe non essere finita qui, con diversi giorni che mancano alla chiusura: una sessione esagerata, quella della formazione allenata da Graham Potter, che a fine stagione potrebbe dover fare i conti con esuberi troppo pesanti. Ma non è il momento di pensarci: perché con un decimo posto in classifica la priorità è un'altra.