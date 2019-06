Anche a Madrid è Juventus-Inter, alcuni tifosi a Conte: "Mercenario"

Il nuovo tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è stato ‘contestato’ a Madrid da alcuni tifosi della Juventus: “Mercenario”.

La notizia dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina dell’ è stata certamente una delle più importanti delle ultime settimane. Il club nerazzurro, chiuse due buone annate con Spalletti in panchina, ha deciso di affidare la sua prima squadra a quel che è considerato uno dei migliori tecnici al mondo.

L’approdo a Milano di Conte non ha rappresentato una sorpresa, visto che il suo nome era accostato da tempo a quello della compagine meneghina, tuttavia c’è chi sembra non aver ancora digerito il trovato accordo.

Conte ha infatti indossato per tredici stagioni la maglia della squadra della quale è stato anche allenatore per tre anni, dando il via al quello straordinario ciclo ricchissimo di successi che poi è continuato con Massimiliano Allegri. Il tecnico salentino è quindi a tutti gli effetti una vera e propria bandiera bianconera e il suo passaggio in nerazzurro non è piaciuto a più di un tifoso juventino.

La conferma arriva anche da un episodio accaduto nelle scorse ore a Madrid, dove si trova per assistere alla finale di . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte, nell’uscire dal Westin Palace di Plaza de Las Cortes insieme a Beppe Marotta e Zhang, è stato preso di mira da alcune persone, evidentemente tifose della Juventus, che gli hanno gridato “Mercenario!” prima di intonare il coro “ , Juve!”.

A Conte sono state riservate anche altre parole tutt’altro che gentili lungo il tragitto che l’ha portato al bus che poi l’ha condotto al Wanda Metropolitano.