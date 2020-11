Lussemburgo-Italia Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida di qualificazione ai prossimi Europei per la Nazionale Under 21, che affronterà il Lussembrugo: qui tutte le informazioni sulla partita.

LUSSEMBURGO UNDER 21-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lussemburgo Under 21- Under 21

Lussemburgo Under 21- Under 21 Data: 15 novembre 2020

15 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai.it, Rai Play

Prosegue il cammino dell’ Under 21 nella percorso di qualificazione ai prossimi Campionati Europei . Gli Azzurrini di Paolo Nicolato, grazie all’ultima vittoria ottenuta sul campo dei pari età dell’ , si sono assicurati un importante ‘match point’: in caso di successo nella prossima sfida contro il Lussemburgo , l’approdo alla fase finale della massima competizione continentale sarà matematico.

L’Italia comanda infatti la classifica del Gruppo 1 in virtù dei 19 punti messi in cascina in 8 partite e figli di sei vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Gli Azzurrini precedono l’Irlanda di tre lunghezze e ed Islanda di quattro, quando mancano solo due partite al termine delle qualificazioni.

A qualificarsi Euro 2021 solo le prime di ogni girone più le migliori cinque seconde.

Altre squadre

Il Lussemburgo è ultimo nel Gruppo, al pari dell’Armenia, con tre soli punti totalizzati grazie proprio alla vittoria contro gli armeni lo scorso settembre. Per il resto solo sconfitte ed uno score che para di due soli goal segnati, a fronte dei ventitré subiti.

Il prossimo sarà il nono confronto tra le rappresentative Under 21 di Lussemburgo ed Italia. Il bilancio parla di otto vittorie ottenute dagli Azzurrini , l’ultima delle quali per 5-0 nel match d’andata con reti di Locatelli, Kean, Sottil, Tumminello e Scamacca.

In questa pagina tutte le informazioni su Lussemburgo Under 21-Italia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come vedere la partia in tv e streaming.

ORARIO LUSSEMBURGO-ITALIA UNDER 21

La sfida tra Lussemburgo e Italia si giocherà domenica 15 novembre alle 17.30. Si giocherà allo Stade Municipal de Differdange.

La partita sarà disponibile come sempre in chiaro su Rai Due, in televisione. Basterà quindi sintonizzarsi sul canale della Rai per guardare la partita.

Sarà possibile seguire Lussemburgo-Italia Under 21 anche in diretta . Basterà collegarsi al sito Rai, oppure scaricando l'applicazione Rai Play, gratuita e reperibile su tutti i dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet.

LUSSEMBURGO UNDER 21 (4-4-1-1): Ottele; Bernardy, Dublin, Dzogovic, Schmit; Schaus, Medina, Latic, Duriatti; Prudhomme; Avdusinovic.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Vogliacco; Bellanova, Pobega, Ricci, Zanellato, Frabotta; Scamacca, Sottil.