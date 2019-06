Lukaku tra Inter e Juventus: la bomba dall'Inghilterra

Lukaku tornerà dalle vacanze in anticipo per allenarsi col Manchester United ma sogna l'Italia: oltre all'Inter sull'attaccante c'è anche la Juventus.

Romelu Lukaku è pronto a interrompere le vacanze e tornare in per iniziare la preparazione col ma, come noto, sogna di giocare in .

Al momento la società che più si è interessata a Lukaku è l' di Conte ma i nerazzurri prima di affondare il colpo devono cedere Mauro Icardi anche perchè il Manchester United chiede circa 84 milioni di euro.

Secondo il 'Sun' però a sorpresa su Lukaku potrebbe inserirsi anche la . I bianconeri d'altronde, specie se dovessero cedere sia Mandzukic che Higuain, dovranno acquistare un numero 9 e starebbero pensando proprio al belga.

Sempre che, alla fine, l'Inter non ceda Icardi alla Juventus: in questo modo Marotta eliminirebbe una temibile concorrente dalla corsa a Lukaku e otterebbe i soldi necessari per accontentare il Manchester United.

Intanto come detto, nonostante avesse diritto a un'altra settimana di riposo per gli impegni con la sua Nazionale, Lukaku lunedì sarà regolarmente a Carrington. In attesa di buone nuove da Milano o da : Inter e Juventus ci provano.