Lukaku consiglia Eriksen: "Imparando l'italiano sarà tutto più facile"

Romelu Lukaku tende la mano a Christian Eriksen per integrarsi nei piani di Conte all'Inter: "Ha tutto per diventare un fuoriclasse, voglio aiutarlo".

Christian Eriksen in Nazionale fa faville, ma all' non riesce a integrarsi. Il danese è ai margini dei piani di Conte e Romelu Lukaku, pur di fargli superare le difficoltà, gli tende la mano.

Il bomber belga, a 'Kanal 5', dispensa parole dolci e consigli al compagno in nerazzurro.

"Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente".

Apprendere la lingua, secondo Lukaku, agevolerebbe l'inserimento di Eriksen nel progetto Inter.