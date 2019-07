Lukaku alla Juve, scambio con Dybala vicino: conguaglio ai bianconeri

Juventus e Manchester United stanno lavorando allo scambio. I bianconeri otterranno una mega plusvalenza, circa 70 milioni, con Dybala valutato 100.

Il calciomercato è imprevedibile, ormai è chiaro a tutti. Così, se fino a qualche settimana fa Romelu Lukaku sembrava il promesso sposo dell' , ad oggi il belga è molto vicino a sposare la causa della . La Vecchia Signora ha costruito insieme al uno scambio molto vantaggioso per i bisogni di entrambe le squadre.

Tutto nasce da due precisi bisogni: il Manchester United cercava un fantasista, una seconda punta di qualità; la Juventus era invece a caccia di una prima punta da regalare a Sarri (e i sondaggi con Mauro Icardi lo dimostrano). L'idea delle due squadre è stata quindi messa sullo stesso piatto. Fabio Paratici e Ed Woodward hanno pensato al clamoroso scambio: Paulo Dybala in Premier League con Romelu Lukaku in .

Dopo giorni di costruzione, adesso lo scambio sembra vicino alla conclusione. Lukaku si era promesso a Conte ma sarà ben lieto di approdare in Serie A anche con la maglia della Juventus. Paulo Dybala, invece, resta ancora un po' indeciso ma alla Continassa sono sicuri di poter convincere al 100% la Joya ad accettare lo scambio. La propensione dell'argentino è uno dei pochissimi fattori che potrebbe far saltare la trattativa.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', la Juventus da questo scambio ricaverebbe anche una succosa plusvalenza da mettere a bilancio, intorno ai 70 milioni di euro, dato che ha valutato circa 100 milioni il cartellino di Dybala. Lo United ha attestato invece sugli 85 milioni di euro quello di Lukaku. La Vecchia Signora ha così chiesto un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro, ulteriore beneficio per le casse bianconere.

Il Manchester United, tra l'altro, vorrebbe chiudere la trattativa il prima possibile, visto che il mercato in Premier League scade l'8 agosto e la società non vuole rischiare di arrivare con l'acqua alla gola gli ultimi giorni.

La Juventus non ha problemi ad accelerare, anzi, è ben lieta di regalare a Sarri la prima punta che tanto desiderava. Si tratta di uno scambio 'clamoroso' per le cifre che ci sono in ballo, per questo fino alla conclusione effettiva è rischioso sbilanciarsi, ma c'è la volontà da parte di tutti di chiuderlo; con l'incognita però rappresentata da Paulo Dybala, più propenso comunque rispetto alle ultime settimane ad accettare...