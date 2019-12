Luis Alberto a Goal: "Scudetto? Pensiamo una gara alla volta"

Luis Alberto esalta Simone Inzaghi dopo la conquista della Supercoppa Italiana: "E' lui il 'colpevole', quest'anno possiamo fare un salto di qualità".

Il suo goal ha dato il via al trionfo della in finale di , utile per far capire alla le 'cattive' intenzioni di una squadra in netta crescita: Luis Alberto è l'uomo in più dei biancocelesti, vera rivelazione di questa prima parte di stagione.

Intervistato da Goal, lo spagnolo ha voluto sottolineare il magic moment laziale che a molti ricorda il rendimento dei primi anni 2000, quando la società guidata da Sergio Cragnotti era temutissima dalle avversarie in e in Europa.

"Questo è il terzo titolo qui per me, è qualcosa di speciale. La squadra sta disputando un'ottima stagione e non c'era regalo migliore per il Natale che chiudere l'anno con un altro trofeo che premia il gruppo, un riconoscimento per il lavoro che stiamo svolgendo".

Un plauso a Simone Inzaghi, vero artefice secondo Luis Alberto del miracolo Lazio.

"Il mister è il grande 'colpevole', sono quattro anni che questo gruppo gioca insieme e siamo praticamente gli stessi, ci sono stati piccoli cambiamenti ma ci conosciamo bene tutti. Il merito è del club e del blocco creato. Di Inzaghi ci fidiamo e sappiamo che quest'anno potremo fare il salto di qualità che aspettiamo da tempo. Le cose stanno andando bene, siamo in corsa con un livello elevato che dovremo mantenere fino alla fine".

Luis Alberto ha parlato anche delle ambizioni Scudetto dei capitolini, attualmente distanti sei punti dai bianconeri e dall' (ma con una gara in meno da recuperare contro il il 5 febbraio).