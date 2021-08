Spalletti esalta il Napoli: "Non ci manca nulla. Insigne? Mai avuto dubbi"

Il Napoli vince e convince contro il Venezia davanti al proprio pubblico allo Stadio Armando Maradona: merito dei giocatori in campo, certo, ma anche di Luciano Spalletti, all'esordio sulla panchina napoletana in Serie A.

L'allenatore, visibilmente soddisfatto al termine del match, ha analizzato la sfida parlando dell'importanza di alcuni singoli, Lorenzo Insigne su tutti:

"Solo da quello che succede in campo si può trarre delle conclusioni. Nel primo tempo siamo partiti lentamente, il Venezia era bravo. Nel secondo tempo molto meglio: sia con Koulibaly che con Manolas siamo andati a stanare il centrocampista avversario".

"Il capitano, con quel secondo rigore, andando a batterlo ha dimostrato cosa significa portare una fascia di una squadra così importante. Nei momenti di difficoltà ha detto: 'Esco fuori, voglio la palla e ti faccio vedere come si fa'. Questi giocatori qui danno la possibilità agli altri di crescere: Insigne è un calciatore che si è guadagnato sulla pelle la fascia del Napoli. Non ho mai avuto dubbi su di lui".

"L'ambiente? Non ci si può lamentare di niente: non ci manca niente. Noi non vogliamo fare i portaborse: vogliamo fare la nostra strada, non entrare nel progetto degli altri".