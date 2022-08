Luca Pellegrini in Bundesliga: ufficiale il trasferimento all'Eintracht Francoforte

Il terzino ha trovato l'accordo con il club tedesco per il trasferimento in Bundesliga e lascia la Juventus in prestito. Affare slegato da Kostic.

Luca Pellegrini lascia la Serie A. Il terzino della Juventus ha trovato l'accordo per il passaggio all'Eintracht Francoforte in Bundesliga. L'ufficialità l'ha data lo stesso club tedesco con un post sui propri profili social e sul sito ufficiale della società, al pari della Juventus: Pellegrini giocherà all'Eintracht in prestito. "Sarà in Bundesliga la prossima esperienza calcistica di Luca Pellegrini. L’esterno romano, classe 1999, dopo l’ultima stagione disputata con i bianconeri, si trasferisce a titolo temporaneo all’Eintracht Francoforte, fino al 30 giugno 2023". Sempre caldo dunque l'asse di mercato tra Juventus e Eintracht, dopo l'acquisto di Filip Kostic da parte del club di Massimiliano Allegri. Le due operazioni in ogni caso non sono correlate. Luca Pellegrini è arrivato alla Juventus nell'estate del 2019, nell'ambito dell'operazione che ha portato alla Roma l'esterno Leonardo Spinazzola. Due anni di prestito al Cagliari, poi il terzino classe 1999 è stato aggregato ai bianconeri. Ma con la Juve ha trovato poco spazio, non convincendo pienamente Allegri. Ora il passaggio all'Eintracht, campione in carica dell'Europa League e pronto a giocarsi la prossima Champions League a partire dalla fase a gironi. Scelti da Goal Probabili formazioni 1ª giornata: recuperato Brozovic

