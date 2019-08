Lovren alla Roma, salta tutto: rottura sul bonus da 1 milione di euro

Roma e Liverpool hanno l'accordo per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma il bonus chiesto da Lovren ha fatto saltare tutto.

Quando sembrava tutto fatto, ecco l'intoppo che fa saltare clamorosamente il trasferimento di Dejan Lovren dal alla . Un intoppo da... 1 milione di euro.

A tanto infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ammonta il bonus richiesto da Lovren alla Roma e che i giallorossi non hanno voluto concedere al difensore. Un ostacolo che, come confermato da Goal, ha interrotto in maniera probabilmente definitiva l'affare.

E dire che l'accordo tra Roma e Liverpool era finalmente stato raggiunto dopo una lunga trattativa: prestito oneroso da tre milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12 in base al numero delle presenze.

Lo stesso Lovren peraltro sarebbe stato disposto a ridursi l'ingaggio da 4,2 a 3,2 milioni di euro, ma il bonus chiesto dal croato ha irrigidito la Roma. E così i giallorossi hanno mollato difensore del Liverpool per cercare altrove un rifnorzo per la retroguardia di Fonseca. Nel mirino i vari Rojo ( ) e Vida ( ).

Il tecnico d'altronde ha gà stilato l'identikit del giocatore perfetto per le sue idee di calcio.

"Cerchiamo un difensore esperto, non lento e che sappia controllare l’attacco della profondità da parte degli avversari, considerando che noi giochiamo sempre con una squadra molto corta".

Un identikit che forse, secondo Petrachi, non corrisponde a quello di Lovren. Il suo trasferimento alla Roma, insomma, è ormai da considerarsi saltato.