Lo sfogo social di Georgina in difesa di Ronaldo: "Oggi il tuo amico e allenatore ha sbagliato"

La fidanzata di CR7 attacca Fernando Santos: "Il migliore calciatore al mondo non si tratta così". La sorella di Ronaldo tuona: "Hanno ucciso un uomo"

La fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha commentato via social l'eliminazione del Portogallo mettendo nel mirino le scelte di Fernando Santos che, per la seconda volta, ha lasciato il fuoriclasse lusitano in panchina.

"Oggi il tuo amico e allenatore ha preso una decisione sbagliata. Quell'amico per il quale hai parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che, quando sei entrato in gioco, ha visto come tutto è cambiato, ma era troppo tardi.

Il miglior giocatore del mondo, la sua arma più potente, non può essere trattato così" Il miglior giocatore al mondo, la sua arma più potente non può essere trattata così".

@georginagio

Un'altra 'stoccata' via social nei confronti del ct è arrivata anche da parte di Elma Aveiro, la sorella di Cristiano:

"Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione".

Nella storia apparsa sul suo profilo Instagram è apparso persino l'hashtag #fernandosantosout.

@elma_oficial

Uno sfogo durissimo che non fa altro che alimentare le polemiche circa le scelte del selezionatore portoghese che in vista della sfida da dentro o fuori contro il Marocco ha lasciato inizialmente in panchina, oltre al cinque volte Pallone d'Oro, anche Joao Cancelo e Rafael Leao.

Mosse che, risultati alla mano, non hanno pagato. Anzi.