L'Italia omaggia Raffaella Carrà: il tributo prima della sfida contro la Spagna

Nel corso del riscaldamento antecedente al match con la Spagna, la Nazionale italiana omaggerà Raffaella Carrà scomparsa ieri all'età di 78 anni.

Questa sera, prima della semifinale tra Italia e Spagna, gli Azzurri renderanno omaggio a Raffaella Carrà, la celebre artista italiana venuta a mancare nella giornata di ieri all'età di 78 anni.

Per rendere omaggio all'icona dello spettacolo della scena nostrana, la FIGC ha chiesto e ottenuto il via libera dalla UEFA per inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento pregara la canzone ‘A far l’amore comincia tu’, uno dei suoi successi più famosi e cantati in tutto il mondo.

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto ricordare l'artista scomparsa: