Lipsia-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Lipsia e il Borussia Dortmund si giocano testa a testa il secondo posto alle spalle del Bayen: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Il ha vinto l'ottava consecutiva, lasciando alle spalle tutte le avversarie che durante la stagione hanno sperato nel miracolo. Due su tutte: il e il , rispettivamente al secondo e terzo posto quando mancano solo due giornate alla fine della stagione.

Nella penultima si sfidano proprio gialloneri e Rotenbullen, con in palio punti preziosi soprattutto per i secondi. Gli uomini di Nagelsmann devono ancora conquistare una qualificazione in che per il BVB è già aritmetica.

Il Lipsia è a 63, ma dietro inseguono Leverkusen a 60 e Gladbach a 59. Una sconfitta rimescolerebbe tutte le carte e all'ultima giornata Werner - arrivato a 26 goal in stagione - e compagni potrebbero rischiare di perdere quello che era l'obiettivo primario.

Di fronte ci sono secondo e terzo miglior attacco della Bundesliga, rispettivamente con 82 goal il Dortmund e 79 il Lipsia. Nella scorsa giornata, però, i gialloneri sono rimasti a digiuno perdendo in casa col , mentre il Lipsia si è bloccato in casa contro il Fortuna Düsseldorf.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Lipsia- : dall'orario alle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lipsia-Borussia Dortmund

Lipsia-Borussia Dortmund Data: 20 giugno 2020

20 giugno 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND

Lipsia-Borussia Dortmund, sfida valida per la 33ª giornata di Bundesliga, si disputerà alla Red Bull Arena di Lipsia, ex Zentralstadion, sabato 20 giugno alle ore 15.30. All'andata la sfida è terminata con un pirotecnico 3-3.

Lipsia-Borussia Dortmund si potrà seguire in diretta su Sky Sport, che possiede i diritti per trasmettere in esclusiva la Bundesliga in , ma non integralmente. Il match sarà visibile, insieme ad altri della 33ª giornata, attraverso la Diretta Goal sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite).

Sarà possibile seguire la Diretta Goal con Lipsia-Borussia Dortmund anche in . Gli abbonati Sky avranno infatti a disposizione il servizio gratuito SkyGo: basterà scaricare l'applicazione sul proprio pc, smartphone oppure tablet.

L'alternativa a SkyGo è invece Now Tv, il servizio di streaming live e on demand semper di Sky. Andando sul sito si potrà acquistare uno dei pacchetti disponibili e seguire il meglio del calcio italiano ed estero.

Il Lipsia dovrebbe ritrovare Upamecano dal 1' in difesa dopo il tempo di riposo contro il Fortuna Düsseldorf: probabile la riproposizione della difesa a tre con Klostermann e Halstenberg. Mukiele e Angelino sulle corsie, con Sabitzer e Laimer duo mediano. Dani Olmo avanza il raggio d'azione a supporto di Werner e Schick, quest'ultimo in ballottaggio con Kampl e Nkunku.

Tante assenze in casa Dortmund: Hakimi (squalificato) e Zagadou in difesa, Dahoud e Delaney a centrocampo, Reus in attacco. In più c’è il dubbio Gio Reyna, reduce da un’influenza, mentre Akanji ha problemi muscolari. Possibile difesa a tre sperimentale con Piszczek e Can ai lati di Hummels, mentre a destra potrebbe giocar titolare il classe 2000 spagnolo Mateu Morey.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Dani Olmo, Werner; Schick. All. Nagelsmann

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Can; Morey, Brandt, Witsel, Guerreiro; Sancho, T. Hazard; Haaland. All. Favre