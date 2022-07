RB Lipsia-Bayern Monaco 3-5: Supercoppa tedesca ai bavaresi

Primo trofeo tedesco per De Ligt, subentrato nella ripresa: il Bayern aveva chiuso la prima frazione sul 3-0, Musiala al top.

Cambiano gli anni, ma non la sostanza. Il Bayern Monaco è la squadra da battere. La truppa di Nagelsmann lo dimostra chiaramente nella prima uscita ufficiale, in cui ha battuto il Lipsia conquistando la Supercoppa di Germania che inaugura la stagione tedesca.

Tutto troppo facile per il Bayern, almeno inizialmente, capace di chiudere la prima frazione con tre reti di vantaggio. Pronti via, medaglia d'oro per i nuovi arrivati Manè, in goal per il momentaneo 2-0, e De Ligt, in panchina dopo le gare disputate negli Stati Uniti e subentrato nell'ultima parte di gara.

Ad aprire le danze ci ha pensato Musiala, su cui Nagelsmann punta molto, in diversi ruoli. Schierato in una specie di 4-2-2-2, in qualità di trequartista al fianco di Müller, il 19enne ha colpito col destro da centro area dopo il mancato rinvio da parte della disattenta difesa del Lipsia.

Anche al 31' la retroguardia di Tedesco si fa sorprendere: Manè deve solo spingere in rete col mancino il cross basso dalla sinistra di Gabry. Bayern letale nelle ripartenze e nel saper sfruttare le occasioni, firmando anche il tris con Musiala stavolta in qualità di assistman: dribbling, controdribbling e palla al centro per la conclusione di Pavard. 3-0 e gara chiusa? No.

La rete di Halstenberg al minuto 60 sembrava aver dato solo l'illusione di un match ancora aperto ad altri risultati lontani dalla vittoria del Bayern. Gnabry aveva spento rapidamente le speranze di rimonta: altro contropiede, Lipsia nuovamente da rivedere in difesa, parata di Gulacsi e botta a ribadire in rete per il poker.

Dopo la girandola di cambi il Bayern ha però abbassato il ritmo, subendo le reti di Nkunku su rigore e di Olmo al minuto 89, con un De Ligt in difficoltà. L'incredibile rimonta non è però riuscita al completo: trofeo ai bavaresi, primo per l'ex Juventus, Manè e i nuovi arrivati in Baviera.

IL TAVELLINO

LIPSIA-BAYERN MONACO 3-5

MARCATORI: 14' Musiala (B), 31' Mané (B), 45' Pavard (B), 60' Halstenberg (L), 66' Gnabry (B), 77' rig. Nkunku (L), 89' Olmo (L), 98' Sané (B)

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan (79' Ramos), Orban, Halstenberg; Klostermann, Henrichs, Kampl (52' Olmo), Laimer; Szoboszlai (91' Haidara); Forsberg (52' André Silva), Nkunku.

BAYERN (4-2-2-2): Neuer; Pavard (78' Mazraoui), Upamecano (78' De Ligt), Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Müller (68' Gravenberch), Musiala (61' Coman); Gnabry (78' Sané), Mané.