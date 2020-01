Lione, paura per Terrier: sviene in campo contro il Tolosa

Attimi di grande paura durante Lione-Tolosa quando Martin Terrier è improvvisamente svenuto. La società tranquillizza: "Ha ripreso conoscenza".

Pomeriggio di paura a dove, durante la gara contro il valida per la ventunesima giornata di , Martin Terrier è improvvisamente crollato a terra.

Gli altri giocatori in campo ovviamente si sono subito avvicinati a Terrier cercando di aiutarlo mentre anche i sanitari entravano velocemente sul terreno di gioco per prestare soccorso.

Terrier si è fortunatamente svegliato dopo uno spasmo ma è sembrato molto spaventato per quanto successo. Trasportato fuori dal campo in barella, Terrier è poi stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Martin Terrier a été victime tout à l'heure d'un malaise vagal lors de #OLTFC.

Già durante la gara però il Lione ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di Terrier, spiegando che si sarebbe trattato solo di uno svenimento ed il giocatore ha subito ripreso conoscenza.

Rudi Garcia, tecnico del Lione, al posto di Terrier ha inserito l'ultimo acquisto Toko Ekambi e la partita è proseguita regolarmente. Partita peraltro vinta dal Lione con un secco 3-0 firmato da Cornet, Dembele e dallo stesso Toko Ekambi.