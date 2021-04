Il Lille batte anche il PSG: Neymar espulso, parigini a -3 dalla vetta

Succede di tutto tra Lille e PSG, big match del 31° turno di Ligue 1: decisivo il goal di David, espulsi nel finale Neymar e Djalò.

Il Paris Saint-Germain sta affrontando la stagione più complicata, quantomeno in ambito nazionale, degli ultimi anni, quando invece era sempre stato un dominio assoluto in Ligue 1.

Oggi il PSG ha perso lo scontro diretto contro il Lille: la squadra di Galtier, vera rivelazione di questa stagione, ha avuto la meglio per uno a zero con la rete decisiva firmata da Jonathan David, classe 2000 e astro nascente del Canada.

RED CARD FOR NEYMAR! 🔴



PSG have lost their heads 😱 pic.twitter.com/OE4lf4d2r3 — Goal (@goal) April 3, 2021

Il Lille guida adesso la classifica della Ligue 1 con tre punti di vantaggio proprio sul PSG. Nella squadra di Pochettino, tra l'altro, è stato espulso Neymar: il brasiliano, già ammonito, è entrato in malo modo su Djalò, con qualche colpo proibito nel tentativo di entrare in possesso del pallone, anche fuori dalla linea laterale.

Piove sul bagnato, insomma, per il PSG, che per altro deve guardarsi anche le spalle: il secondo posto in Ligue 1 è l'ultimo utile per l'accesso diretto alla Champions League ed il Monaco, che attualmente è terzo, dista solo un punto dal PSG.

Il Lione, quarto in classifica e quindi fuori dalla Champions, ha solamente tre punti di distacco dal PSG. La squadra di Pochettino, se non dà una svolta al proprio campionato, rischia anche di restare incredibilmente fuori dall'Europa che conta...