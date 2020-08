Lichtsteiner lascia il calcio: ufficiale il ritiro a 36 anni

L'ex Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner ha annunciato ufficialmente il ritiro: "Dopo un paio di settimane di riflessione, ho deciso di fermarmi".

La , la , poi la chiusura in Premier League e . Ora, l'avventura di Stephan Lichsteiner nel mondo del calcio giocato è ufficialmente finita: l'ormai ex terzino svizzero ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro.

Lichtsteiner, 36 anni, svincolato dopo un anno in con l' , lo ha fatto attraverso i social, comunicando la propria decisione di dire basta. Troppi gli acciacchi dell'età. E troppo poca la voglia di rimettersi in gioco.

"Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. Con qyesto video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il , la Lazio, la Juventus, l' , per finire con l'Augsburg. E ovviamente i tanti anni con la Nazionale. Quindi grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire. Un abbraccio, vi voglio bene".

Stephan Lichtsteiner lascia il calcio giocato

Stephan Lichtsteiner retires from active play



Il nome di Lichtsteiner è naturalmente legato in primis alla Juventus, la cui maglia ha iniziato a indossare nel 2011. Ovvero l'anno in cui, sotto la guida di Antonio Conte, i bianconeri hanno avviato un ciclo vincente aperto ancor oggi.

L'ultima esperienza di Lichtsteiner, come detto, è stata invece all'Augsburg. La squadra si è salvata col brivido, lui ha messo assieme una ventina di presenze in Bundesliga. Prima di arrivare alla decisione definitiva di lasciare il calcio.