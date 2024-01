'Nel segno di Ighli', la biografia di Vannucchi

Andrea Valentini ripercorre carriera ed aneddoti di Ighli Vannucchi, uno dei fantasisti più 'nostalgici' del calcio italiano.

Alzi la mano chi, pensando ad Ighli Vannucchi, non versa una lacrimuccia.

'Dieci' di un calcio che sta svanendo, figlio di un romanticismo tutto classe e provincia. Dettagli puri che avvicinano al pallone genuino e fanno coltivare l'amore per questo sport a dispetto di scandali e denaro, smuovendo ricordi frammisti ad infanzia e adolescenza.

'Nel segno di Ighli' corre in tale direzione, raccontando - attraverso la biografia redatta da Andrea Valentini in collaborazione con Gabriele Ludovici e pubblicata alla fine di settembre - la storia di un fantasista di periferia.

Vannucchi causerà 'nostalgia' per sempre, strappandoti un sorriso sia da solo in cameretta che al bar con gli amici nel rievocare magie ascoltate alla radiolina e magari compiute su campi infangati indossando maglie improbabili.

'Nel segno di Ighli' regala un'introspezione dell'uomo e del calciatore mettendone a nudo sogni e passioni, traini emozionali in campo e nel privato.

Professionismo intrecciato ai valori dell'amicizia, della famiglia e della genuinità, col mondo dell'imprenditoria tassello che gli ha consentito di raccogliere frutti e regalarsi gioie anche una volta lasciati i grandi palcoscenici.

All'abbigliamento si unisce il fascino della pesca, hobby alimentato da Vannucchi fin da bambino e sfociato nella partecipazione al programma Sky 'Buona Pesca' in tandem col socio Gianfranco Monti.

Un 'dieci' desueto in positivo, fuori da schemi e lustrini che ormai depotenziano l'aspetto romantico del calcio improntato su talento e semplicità: per informazioni chiedere ai tifosi di chi lo ha ammirato e sostenuto, come quelli di Lucchese, Salernitana, Venezia, Palermo, Empoli, Spezia e Virtus Entella.

"Volevo e voglio giocare a calcio provando le stesse sensazioni di quando ero bambino - racconta Vannucchi - La gente lo capisce, s'immedesima. E sogna".

Farsi strada senza compromessi: 'Nel segno di Ighli'.

