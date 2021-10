Leicester-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Leicester e Manchester United si affontano nel 8° turno di Premier League: tutto sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

LEICESTER-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Leicester-Manchester United

Leicester-Manchester United Data: 16 ottobre 2021

16 ottobre 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite)

Sky Sport Football (203 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il programma dell'ottava giornata di Premier League propone la sfida tra il Leicester di Jamie Vardy e Brendan Rodgers e il Manchester United di Cristiano Ronaldo e Ole Gunnar Solskjaer.

Il Leicester vuole interrompere la striscia negativa di quattro partite senza vittorie. Le 'Foxes' hanno conquistato negli ultimi 180 minuti appena due punti, grazie ai pari contro Burnley e Crystal Palace. Nelle sfide precedenti, la squadra di Brendan Rodgers è uscita sconfitta di misura dalle sfide contro Manchester City e Brighton.

Anche il Manchester United vuole cambiare rotta dopo il ko contro l'Aston Villa e il pari casalingo, a Old Trafford, con l'Everton. Due sfide in cui è mancata la firma di Cristiano Ronaldo, che dopo aver timbrato il cartellino nel successo all'Olympic Stadium di Londra contro il West Ham non è riuscito a ripetersi nel sesto e settimo turno di Premier.

La squadra di Ole Gunnar Solskjaer è al terzo posto con 14 punti, in coabitazione con i cugini del City, l'Everton e il Brighton. I 'Red Devils' hanno due lunghezze di ritardo dal Chelsea e una dal Liverpool. Il Leicester, invece, è in tredicesima posizione con 8 punti.

Nella passata stagione, il Leicester ha recitato il ruolo di bestia nera per il Manchester United: nelle tre sfide tra Premier League ed FA Cup, le 'Foxes' hanno portato a casa due vittorie e un pari, il 2-2 in campionato al King Power Stadium del 'Boxing Day' del 2020. Nell'ultimo incrocio dell'11 maggio scorso, il Leicester ha espugnato a sorpresa Old Trafford grazie alle reti di Thomas e Soyuncu; in mezzo il goal del momentaneo pari di Greenwood.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Leicester-Manchester United: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO LEICESTER-MANCHESTER UNITED

La sfida valida per l'ottavo turno di Premier League 2021/2022 che vedrà opposte Leicester e Manchester United si giocherà sabato 16 ottobre 2021 al King Power Stadium. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16,00 italiane.

Sarà l’emittente satellitare Sky a proporre la diretta di Leicester-Manchester United. I canali di riferimento per la visione del match saranno Sky Sport Football (203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Leicester-Manchester United sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notèebook, attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

Brendan Rodgers disegna il suo Leicester con un 4-4-2 con Iheanacho e Vardy in avanti. In difesa l'ex Atalanta Castagne e Bertrand agiscono sulle corsie laterali, mentre Soyuncu e Vestergaard formano la coppia di centrali. A centrocampo spazio a Lookman, Choudhury, Tielemans e Barnes. Assenti per infortunio i vari Evans, Justin, Fofana, Mendy e Ndidi.

Nel Manchester United c'è l'ex Milan Dalot al posto dello squalificato Wan-Bissaka. La retroguarda davanti a De Gea sarà competata da Lindelof, Varane e Shaw. Fred e Pogba agiranno in mezzo al campo, con il tridente formato da Greenwoord, Bruno Fernandes e Sancho alle spalle di Cristiano Ronaldo.

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Lookman, Choudhury, Tielemans, Barnes; Iheanacho, Vardy. All. Rodgers

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo. All. Solskjaer