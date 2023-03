Leao ancora in ombra, Ibra ammette: "Non sembra felice"

Prosegue il momento 'no' dell'attaccante portoghese, ormai a secco da due mesi. Ibra: "Non sembra felice, noi facciamo di tutto per farlo stare bene".

Alla 'Dacia Arena' di Udine, il Milan è stato costretto ad incassare la sconfitta numero sette del suo campionato. Il 3-1 patito in casa dell'Udinese acuisce le difficoltà dei rossoneri che con un punto in sole quattro partite sono di nuovo alle prese con un periodo di evidente flessione. Se da un lato il ritorno al goal di Zlatan Ibrahimovic rappresenta forse l'unico elemento positivo della spedizione friulana, segnata dall'ennesima prestazione anonima di Rafael Leao, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua esperienza recente con il Diavolo. Sulla situazione vissuta dal compagno di reparto, Ibra si è espresso senza troppi giri di parole ai microfoni di 'DAZN': "Non sembra felice per il momento, noi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene e per permettergli di fare quello che può fare. Su di lui c'è tanta pressione perché si parla tutti i giorni di lui, ci si aspetta tanto da lui. Lui deve rimanere concentrato e fare quello che sa fare: giocare a calcio e fare la differenza perché adesso non è diventato meno bravo dell'anno scorso o di due mesi fa. Lui è ancora più forte, ma deve trovare equilibrio e tornare a fare il massimo in partita". I numeri, del resto, dipingono perfettamente la situazione e vedono il portoghese a digiuno di goal addirittura da due mesi: il suo ultimo centro, infatti, risale alla trasferta di Lecce del 14 gennaio. Come se non bastasse, a pesare sul bilancio complessivo di una seconda parte di stagione travagliata, c'è sempre la questione legata al rinnovo di contratto con il Milan che continua ad agitare le acque. I dialoghi tra le parti proseguono, ma la quadra sembra ancora piuttosto lontana. Leao e il Milan sono legati da un accordo valido sino al 30 giugno 2024 ma di nodi da sciogliere, in attesa della fumata bianca, ce ne sono ancora parecchi. Morale della favola, il Milan ha estremo bisogno di ritrovare al più presto il proprio leader tecnico per poter arrivare al top nel momento clou della stagione che è ormai alle porte. Dopo la sosta i Campioni d'Italia in carica, infatti, si giocano tantissimo: dai quarti di finale di Champions League contro il Napoli alla bagarre per i primi quattro posti in campionato. All'orizzonte ci sono due mesi e mezzo di fuoco e per affrontarli con i migliori presupposti possibili, urge ritrovare il talento impattante di Rafa Leao. Scelti da Goal Probabili formazioni 27ª giornata: Jovic favorito su Cabral

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Sorteggio quarti Champions: tabellone e semifinali