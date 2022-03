L'ex Roma Leandro Castan riparte dal Guarani: ha firmato fino a dicembre

A 35 anni già compiuti, Leandro Castan non si ferma. L'ex centrale della Roma, da tempo tornato in Brasile, ha una nuova squadra: il Guarani, formazione paulista che partecipa alla Serie B nazionale, ha annunciato ufficialmente il suo arrivo a parametro zero.

Castan era senza squadra da quando, a metà gennaio, aveva lasciato il Vasco da Gama di comune accordo. Fuori dai piani del club di Rio de Janeiro, l'ex giallorosso ha aspettato un paio di mesi e poi si è rimesso in gioco. Con il Guarani, che peraltro nelle scorse ore è stato eliminato dal Paulistão perdendo ai calci di rigore col Corinthians, ha firmato fino alla conclusione della stagione, ovvero fino a dicembre.

TEM XERIFÃO NA ÁREA 🏹



O Guarani definiu nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Leandro Castán. Com conquistas expressivas e passagem pelo futebol europeu no currículo, o defensor assina com o Bugre até o final da temporada 🇳🇬 🇳🇬



BEM-VINDO, CASTÁN!! pic.twitter.com/ZLvYUYmuD8 — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) March 25, 2022

"Molto felice e motivato - ha scritto Castan sul proprio profilo Instagram - andiamo a caccia del nostro obiettivo".

Sono quattro le casacche italiane indossate da Castan: oltre a quella della Roma, con cui ha composto una coppia difensiva di ferro con Mehdi Benatia, anche quelle di Sampdoria, Torino e Cagliari. Con il Vasco da Gama è prima retrocesso in Serie B brasiliana e poi, per due stagioni di fila, non è riuscito a conquistare la promozione.