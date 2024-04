Lazio-Verona in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Lazio e Verona si sfidano nell'anticipo del sabato sera della trentaquattresima giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

LAZIO-VERONA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Lazio e Verona si ritrovano una di fronte all'altra nell'anticipo del sabato della trentaquattresima giornata di Serie A: notte speciale per Igor Tudor, che affronta la squadra dove ha rilanciato la propria carriera di allenatore.

La Lazio è settima e vuole avvicinarsi alla Roma per non perdere le ultime speranze di conquistare un posto nella prossima Champions League. Il Verona, invece, vuole fare l'ennesimo passo in avanti in classifica dopo aver battuto l'Udinese nello scontro salvezza andato in scena una settimana fa.

Tutto su Lazio-Verona: le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la gara dell'Olimpico in tv e streaming.

LAZIO-VERONA IN DIRETTA SABATO 27 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Lazio-Verona Competizione Serie A Data 27 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio Olimpico (Roma)

LAZIO-VERONA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A SABATO 27 APRILE

LAZIO-VERONA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-VERONA

Felipe Anderson ha recuperato e giocherà dall'inizio, in coppia con Luis Alberto e alle spalle del centravanti Castellanos, confermato dopo la doppietta contro la Juventus. Kamada si gioca un posto con Cataldi, Lazzari ok ma in panchina, sorpresa Isaksen a tutta fascia.

Soliti ballottaggi Tchatchoua-Centonze e Magnani-Coppola nel Verona, mentre in attacco Noslin farà la prima punta con Lazovic esterno. Sperano comunque anche Bonazzoli e Swiderski.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

LAZIO-VERONA: IL CONFRONTO

Lazio in vantaggio, anche se non eccessivo, nei confronti diretti con il Verona. Quella di sabato sarà la sfida numero 54 in Serie A.