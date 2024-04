This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Stadio Olimpico, Roma GUARDA LAZIO-SALERNITANA SU Lazio-Salernitana in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ALazio vs SalernitanaLazioSalernitana Lazio e Salernitana si sfidano nel primo anticipo della trentaduesima giornata di Serie A: dove vedere la gara in diretta tv e streaming. LAZIO-SALERNITANA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO La trentaduesima giornata di Serie A inizia con l'anticipo dello stadio Olimpico di Roma: la Lazio ospita la Salernitana in un match tra due formazioni che hanno obiettivi diversissimi di classifica. La formazione di Igor Tudor è reduce dalla sconfitta nel derby contro la Roma, che a sua volta segue il ko nell'andata delle semifinali di Coppa Italia in casa della Juventus, e ha ormai come unico traguardo la qualificazione alla prossima Europa League. Praticamente spacciata invece la squadra di Stefano Colantuono, che attende solo di capire quando arriverà la matematica retrocessione in Serie B. Tutte le informazioni sull'anticipo Lazio-Salernitana: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni. LAZIO-SALERNITANA IN DIRETTA VENERDÌ 12 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Lazio-Salernitana Competizione Serie A Data 12 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio Olimpico (Roma) LAZIO-SALERNITANA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A VENERDÌ 12 APRILE DAZN Guardala qui LAZIO-SALERNITANA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SALERNITANA Ancora senza l'infortunato Zaccagni, Tudor ridà una maglia da titolare a Luis Alberto in coppia con Kamada e dietro al centravanti Castellanos: fuori gli acciaccati Immobile e Romagnoli. Lazzari recupera, ma potrebbe partire dalla panchina. Colantuono torna dall'inizio a utilizzare il 4-4-1-1, con l'intoccabile Candreva alle spalle di Simy, avanti su Weissman e Ikwuemesi. Occhio a Vignato, mentre è ballottaggio Zanoli-Pierozzi. Da valutare i vari Basic, Fazio e Ochoa. LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Kamada, Luis Alberto; Castellanos. SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Maggiore, Coulibaly, Vignato; Candreva; Simy. LAZIO-SALERNITANA: IL CONFRONTO Bilancio in equilibrio nei 9 precedenti in Serie A, con 5 vittorie della Lazio, 4 della Salernitana e nessun pareggio. La gara d'andata, giocata all'Arechi, ha visto i campani prevalere per 2-1. Precedenti 9 Vittorie Lazio 5 Pareggi 0 Vittorie Salernitana 4