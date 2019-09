Lazio-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Lazio e Roma danno vita al derby della Capitale già alla seconda giornata: ecco dove si potrà assistere alla gara in tv e in streaming.

Non solo - : la seconda giornata di propone anche il derby tra e , sentitissima stracittadina capitolina che, oltre a punti già importanti per la classifica, vale anche e soprattutto per il prestigio, per la rivalità e per una momentanea supremazia cittadina.

La Lazio ha iniziato il campionato come meglio non avrebbe potuto, espugnando il campo della grazie a una doppietta di Immobile e a un goal di Correa. La Roma, invece, se l'è cavata maluccio alla prima giornata, passando in vantaggio per tre volte contro il ma facendosi sempre rimontare dalla formazione dell'ex Andreazzoli.

La bilancia del favoritismo, insomma, sembrerebbe pendere dalla parte della Lazio. La formazione di Paulo Fonseca, però, ha tutta l'intenzione di rifarsi dell'impressione non eccelsa lasciata domenica scorsa e provare a conquistare i primi 3 punti del proprio campionato.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Lazio-Roma: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-ROMA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Lazio-Roma DATA 1 settembre 2019, ore 18.00 DOVE Stadio Olimpico, Roma ARBITRO Marco Guida TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO LAZIO-ROMA

Il derby tra Lazio e Roma, valevole per la seconda giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico nel pomeriggio di domenica 1 settembre. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

La quasi totalità delle altre partite del secondo turno, dopo gli anticipi tra e , tra e e tra Juventus e Napoli, si giocherà invece alle 20.45.

I diritti di Lazio-Roma sono stati acquisiti da Sky, che ogni giornata detiene i diritti di 7 partite su 10 e dunque trasmetterà in diretta e in esclusiva il derby della Capitale.

I canali sui quali sarà possibile assistere al match tra la formazione di Simone Inzaghi e quella di Paulo Fonseca sono Sky Sport Serie A e il numero 251 del satellite.

Chi non avrà la possibilità di assistere in televisione allo spettacolo del derby tra Lazio e Roma potrà farlo anche in : Sky mette infatti a disposizione il servizio SkyGo.

Si tratta di un servizio utilizzabile gratuitamente dagli abbonati a Sky e a cui si può accedere facilmente: basta essere in possesso di un pc, di uno smartphone o di un tablet e scaricare l'applicazione.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Lazio-Roma anche tramite Goal, grazie alla nostra diretta scritta che vi racconterà tutte le azioni più importanti dello spettacolare derby tra i biancocelesti e i giallorossi.

Iniziata già nella mattinata con un ampio prepartita, la diretta di Lazio-Roma proseguirà con tutte le informazioni utili per avvicinarci al match dell'Olimpico, tra cui le probabili formazioni e le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Fonseca, fino al racconto vero e proprio della gara.

Nella Lazio dovrebbe esserci soltanto un cambio rispetto alla formazione che ha avuto facilmente la meglio sulla Sampdoria: Lucas Leiva prenderà il posto di Parolo in mezzo al campo. Confermato l'assetto offensivo dei biancocelesti, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezzeali e la presenza di Correa a fianco di Immobile. Vavro spera in una maglia, ma il favorito in difesa resta Luiz Felipe. Prima convocazione per Jony.

Qualche modifica, invece, in una Roma che sta ancora cercando il vestito giusto da indossare. Davanti è intoccabile Dzeko, che dovrebbe essere sostenuto da Under, da Zaniolo e da Florenzi: quest'ultimo si appresta a passare dal ruolo di terzino destro a quello di esterno sinistro d'attacco, rimpiazzato in difesa da Zappacosta. Mancini spera in una maglia al posto di Juan Jesus.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Pellegrini Lo., Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.