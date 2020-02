Lazio, Lulic sarà operato oggi alla caviglia: rischia 6 settimane di stop

Problema non da poco per la Lazio: il Capitano, Senad Lulic, dovrà stare fuori circa 6 settimane per un problema alla caviglia, che sarà operata oggi.

A pochi giorni dalla fondamentale sfida di campionato contro l' , la deve affrontare un problema che potrebbe mettere fuori uso il suo Capitano per circa un mese e mezzo.

Come riportato da 'Sky Sport', infatti, Senad Lulic dovrà operarsi alla caviglia sinistra, che complica le sue prestazioni da qualche settimana. L'operazione è in programma oggi.

Senad Lulic dovrà poi restare fuori, come detto, per circa 6 settimane. Una grave perdita per la Lazio, che in un colpo solo perde il suo Capitano e anche il titolare fisso della fascia sinistra, elemenfo fondamentale per lo scacchiere di Simone Inzaghi.

Adesso toccherà a Jony non far rimpiangere Lulic, anche se le prestazioni dello spagnolo in questo campionato sono state spesso altalenanti.