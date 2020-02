Lazio-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio ospita l'Inter nella sfida Scudetto della 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La domenica calcistica della 24ª giornata di si chiude con il posticipo serale che propone il big match fra la di Simone Inzaghi e l' di Antonio Conte. I capitolini sono terzi con 53 punti, frutto di 16 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte, e hanno una lunghezza di ritardo sulla coppia formata dalla e dai nerazzurri, che guidano in tandem la graduatoria con 54 punti e un cammino, per i meneghini, di 16 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta.

Nei 76 precedenti fra le due squadre disputati in Serie A in casa dei biancocelesti, prevalgono i pareggi, 28, a fronte di 26 vittorie dell'Aquila e di 22 affermazioni della squadra milanese. Nelle ultime 7 gare nel massimo campionato contro la Lazio, l'Inter ha perso soltanto una volta, con 5 vittorie e un pareggio nei restanti match, di cui 4 senza subire reti.

Lazio e Inter sono le squadre imbattute da più giornate in Serie A: 18 per i capitolini le gare senza sconfitta, 16 per i nerazzurri. Soltanto il , giunto ormai a 42 partite senza k.o., ha una striscia positiva più lunga delle due formazioni nei top 5 campionati europei.

All'Olimpico si sfidano le due squadre con la più alta percentuale di tiri nello specchio (54,3% per l'Inter, 51,4% per la Lazio) e le migliori difese del massimo campionato con 20 goal subiti. Nelle altre stagioni dell'ultimo decennio, però, la squadra con minor passivo di reti dopo 23 giornate ne aveva sempre subite meno di 20.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, è finora imbattuto nei confronti contro i biancocelesti, avendo riportato 5 vittorie e 2 pareggi nella sua carriera da allenatore. I nerazzurri sono reduci da 2 pareggi e 2 vittorie, fra cui quella molto importante nel Derby della Madonnina, nelle ultime 4 giornate, cammino analogo anche per i biancocelesti. La squadra milanese ha riportato tuttavia una sconfitta di misura contro il nella semifinale di andata di Coppa .

All'Olimpico si sfideranno due dei migliori bomber della Serie A. Ciro Immobile è il capocannoniere della Lazio e del campionato con 25 reti, non va a segno da 2 giornate ed è il cannoniere principe con Cristiano Ronaldo delle sfide giocate in casa nei 5 top campionati europei (15 goal), Romelu Lukaku invece è il marcatore principe dell'Inter con 17 centri nel torneo di cui 12 arrivati in trasferta (primato nei 5 più importanti campionati del Vecchio Continente). In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-INTER

Lazio-Inter si disputerà la sera di domenica 16 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 154° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il big match Lazio-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Al termine del match sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di vedere Lazio-Inter in diretta mediante Sky Go: la partita sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Non dovrebbero esserci particolari sorprese nell'undici titolare della Lazio di Simone Inzaghi. L'unico vero dubbio è in attacco, dove il ristabilito Correa e Caicedo si contendono una maglia accanto al bomber Immobile. Sulla fascia sinistra, k.o. Lulic, agirà Jony, con Lazzari a destra, Lucas Leiva in cabina di regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Dietro, davanti al portiere Strakosha, Luiz Felipe completerà la linea a tre con Acerbi e Radu.

Conte ritroverà in attacco Lautaro Martínez, con l'argentino che farà coppia nuovamente con Lukaku dopo aver scontato i due turni di squalifica. Sulla destra Candreva è favorito su Moses, a sinistra Young parte in vantaggio su Biraghi e Asamoah. Indisponibile Sensi, oltre a Gagliardini, da mezzali dovrebbero agire Vecino a destra e Barella a sinistra, mentre il danese Eriksen partirà probabilmente dalla panchina e Brozovic agirà da playmaker. In porta non è ancora recuperato Handanovic: conferma per il vice Padelli. Davanti a lui Godin è favorito su Bastoni per completare la linea difensiva a tre con De Vrij e Skriniar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martínez, R. Lukaku.