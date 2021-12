Lazio-Galatasaray dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-GALATASARAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Galatasaray

• Data: 9 dicembre 2021

• Orario: 21.00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 252 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Dopo il successo in campionato a Marassi contro la Sampdoria, la Lazio di Maurizio Sarri affronta all'Olimpico il Galatasaray nell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League.

Segui Lazio-Galatasaray su DAZN. Attiva ora I biancocelesti hanno bisogno dei tre punti per conquistare il primo posto del Gruppo E e volare direttamente agli ottavi di Europa League. In caso contrario, la squadra di Sarri volerà ai sedicesimi di finale della competizione. La Lazio ha conquistato 8 punti nelle prime cinque sfide. Dopo il ko all'esordio a Istanbul proprio contro il Galatasaray, la formazione capitolina ha raccolto due vittorie contro la Lokomotiv Mosca e due pareggi contro il Marsiglia. Due vittorie e due pareggi contro le altre due squadre del girone anche per il Galatasaray: la Lazio e la squadra turca hanno la stessa differenza reti - 7 goal fatti e 3 subiti - e dunque in caso di successo sarebbero i biancocelesti a volare direttamente agli ottavi. In campionato, la Lazio ha ritrovato a Genova il successo dopo aver conquistato appena un punto in tre gare contro Juventus, Napoli e Udinese. Il Galatasaray, invece, è reduce da due pareggi di fila: 0-0 sul campo dello Yeni Malatyaspor e 2-2 in casa contro l'Altay. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Galatasaray: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-GALATASARAY

La sfida di Europa League tra Lazio e Galatasaray si disputerà giovedì 9 dicembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE LAZIO-GALATASARAY IN TV

Lazio-Galatasaray sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il match valido per il Gruppo E di Europa League tra Lazio e Galatasaray sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 252 satellite).

LAZIO-GALATASARAY IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire il match valido per il sesto turno del Gruppo E di Europa League tra Lazio e Galatasaray su DAZN e Sky Go in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme, e sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPad e iPhone, in questo caso preoccupandosi prima di scaricare la relativa app per sistemi iOS e Android.

I clienti DAZN, al termine della partita, potranno anche vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità per la visione della gara in streaming è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Europa League trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Lazio-Galatasaray anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live sulla gara, con la descrizione in tempo reale dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GALATASARAY

Come di consueto, Maurizio Sarri è pronto a cambiare qualcosa dall'inizio. Luis Alberto torna dal primo minuto, così come Leiva. Confermato Milinkovic, che sarà squalificato in campionato contro il Sassuolo. Felipe Anderson riprende il suo posto in attacco, con Pedro 'falso nueve' in caso di forfait di Immobile e Zaccagni dall'altra parte.

Nel Galatasaray, Terim deve rinunciare al rumeno Alexandru Cicaldau, positivo al Coronavirus: al suo posto l'ex tecnico di Milan e Fiorentina è pronto a rilanciare dall'inizio Morutan.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Feghouli, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu.