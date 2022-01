Lazio, Escalante vicino alla cessione: è ad un passo dall'Alaves

Il 2022 in casa Lazio potrebbe aprirsi con un'operazione in uscita: Gonzalo Escalante, infatti, ha già le valigie in mano destinazione Alaves.

In questa stagione il centrocampista argentino ha giocato soltanto otto minuti nella prima giornata di campionato ad Empoli, alla quale hanno seguito una sfilza di panchine e tribune.

Il classe 1993, impiegato in 30 occasioni nella passata stagione sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, non è riuscito a fare breccia nelle gerarchie imposte da Maurizio Sarri, il quale lo ha progressivamente fatto scivolare ai margini della squadra.

Da qui la necessità di trovare minutaggio decisamente più ampio in altri lidi. L'opzione del ritorno in Liga - dove ha già giocato con l'Eibar dal 2015 al 2020 - è sembrata da subito la più gradita e l'accordo tra i due club sembra ormai imminente.

L'ex calciatore del Boca, dunque, si prepara a chiudere anche il suo secondo capitolo italiano: il primo, infatti, risale alla stagione 2014-15 quando vestì la maglia del Catania in Serie B.