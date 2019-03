Lazio, Cataldi stuzzica la Roma: "Che bello fare tre goal a questi dell'altra sponda"

Dopo quasi due anni la Lazio torna a vincere un Derby e lo fa travolgendo la Roma, battuta con un perentorio 3-0 firmato da Caicedo, Immobile e Danilo Cataldi.

Proprio il centrocampista, cresciuto nel vivaio biancoceleste e subentrato solo nel finale, non è riuscito a contenere tutta la sua gioia togliendosi la maglietta e correndo a perdifiato sotto la Curva Nord in delirio.

"Il goal? Me lo dovete dire voi, ho capito poco dopo un tiro non irresistibile. Volevo solo correre e sentire tutto il calore, è stato un momento speciale. È la notte più bella da calciatore, è arrivata in un momento difficile dove non si segnava molto e non si vinceva mai contro le grandi. È il risultato perfetto che toglie le voci".