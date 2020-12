La Stampa - Depay più di un'idea per la Juventus: può arrivare per 5 milioni

Il contratto di Depay col Lione scadrà a giugno e la Juventus potrebbe tentare l'affondo a gennaio: nell'operazione potrebbe entrare Bernardeschi.

Il mercato invernale è alle porte e le occasioni per rinforzare la squadra spendendo poco non sono tantissime: alla sanno bene che sarà una sessione estremamente povera, condizionata dalla pandemia e caratterizzata da prestiti e scambi.

Una di queste occasioni in grado di far gola alla società bianconera è rappresentata dalla situazione contrattuale di Memphis Depay, in scadenza a giugno col : del rinnovo nemmeno l'ombra, con il suono delle sirene d'addio ad aumentare costantemente d'intensità.

Come riferito da 'La Stampa', lo scenario descritto incuriosisce la Juventus che ha avuto modo di provare sulla sua pelle le qualità dell'ex , autore del goal su rigore che ha estromesso i piemontesi dalla 2019/2020.

Altre squadre

La richiesta del Lione non è altissima, influenzata ovviamente dalla scadenza imminente: 5 milioni di euro necessari per lasciar partire il proprio gioiello, che a settembre fu ad un passo dal trasferirsi al dal suo estimatore Koeman.

La Juventus può vantare ottimi rapporti col Lione, dove è stato ceduto Mattia De Sciglio con la formula del prestito: chissà che nell'eventuale operazione non possa rientrare anche Federico Bernardeschi, in odore di cessione già da diverso tempo.

L'ex è seguito anche dal , ipotetica destinazione che gli consentirebbe di ritagliarsi uno spazio maggiore rispetto alle poche chance avute con Pirlo: Raiola è al lavoro per accontentarlo.