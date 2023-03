La stagione di Mulattieri: al top col Frosinone e in goal con l'Under 21 dopo due anni

La grande annata di Mulattieri: 10 goal in Serie B con la maglia del Frosinone e doppietta al ritorno in Nazionale dopo due anni di assenza.

Tra i protagonisti della cavalcata del Frosinone in Serie B c'è ovviamente Samuele Mulattieri, artefice di una stagione di altissimo profilo con la maglia dei ciociari.

Arrivato in estate dopo la stagione al Crotone, il classe 2000 - di proprietà dell'Inter - ha impattato in maniera importante all'interno dell'intelaiatura tattica in dotazione a Fabio Grosso.

Sino a questo punto della stagione, Mulattieri ha disputato 27 partite nel campionato cadetto - delle quali 'solo' 14 da titolare - segnando 10 goal, di cui quattro da subentrato.

Che sia dall'inizio o a gara in corso, dunque, Mulattieri si conferma un risorsa importantissima, sfruttata a dovere dal tecnico Campione del Mondo con l'Italia nel 2006.

Un momento estremamente positivo che ha finito per riflettersi, inevitabilmente, anche in chiave azzurra: Mulattieri, infatti, è tornato a vestire la maglia dell'Under 21 a distanza di due anni. Un ritorno dolcissimo, condito dalla doppietta realizzata contro la Serbia che gli hanno permesso di toccare quota 3 reti in 4 apparizioni con la selezione guidata dal ct Nicolato.

Morale della favola, Mulattieri sta vivendo l'annata della proverbiale affermazione dopo qualche anno scandito dall'immancabile gavetta.

Mulattieri, cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, ha trovato il primo goal tra i professionisti proprio con i liguri, sempre in B, il 22 aprile del 2018 quando andò a segno contro il Pescara.

Il 17 luglio di quell'anno è stato poi acquistato dall'Inter che l'ha prontamente inserito all'interno del proprio settore giovanile, nel quale Mulattieri si è imposto con tempistiche piuttosto contenute, aggiudicandosi persino il titolo di capocannoniere del Campionato Primavera del 2020.

Ad anni 22, ha già infilato nel proprio bagaglio personale un'esperienza all'estero. Proprio così, perché a ottobre del 2020, l'Inter l'ha ceduto a titolo temporaneo al Volendam, in seconda divisione olandese.

E anche nel contesto della Eerste Divisie, il ragazzo di La Spezia ha consolidato il proprio rapporto con il goal, segnandone ben 19 in 31 partite, tra regular season e playoff.

Numeri non banali che l'hanno ricondotto verso la vetrina nostrana nell'estate del 2021. E il resto è storia: dopo una buona stagione con la maglia del Crotone, Mulattieri ha fatto tappa a Frosinone - sempre sotto la regia interista - trovando consensi, continuità e anche la Nazionale.