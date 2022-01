La SPAL fa sul serio per Daniel Maldini: trattativa in corso con il Milan

La SPAL guarda nuovamente in casa Milan. Dopo l'ingaggio di Lorenzo Colombo, il club estense ha messo nel mirino anche Daniel Maldini.

Dopo Lorenzo Colombo, la #SPAL di Tacopina punta forte su Daniel Maldini: presentata una proposta al Milan, trattativa in corso — Renato Maisani (@RenatoMaisani) January 28, 2022

L'attaccante classe 2001 potrebbe dunque completare la stagione 2021-2022 trasferendosi in Serie B, alla corte del sodalizio presieduto da Joe Tacopina.

In questa stagione Maldini ha totalizzato 11 presenze complessive agli ordini di Stefano Pioli tra campionato e coppe. Oltre all'esordio in Champions League, l'attaccante milanista ha siglato il suo primo goal in Serie A sbloccando la sfida del 'Picco' contro lo Spezia, poi vinta per 2-1 dal Milan.