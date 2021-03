La Roma contro il rinvio di Juve-Napoli: "Chiediamo spiegazioni"

La Roma avrebbe mandato una lettera alla Lega di Serie A, chiedendo lumi sull'ulteriore rinvio di Juventus-Napoli.

La Roma ha appena inviato una lettera alla Lega serie A chiedendo chiarimenti sul rinvio della gara di campionato Juventus-Napoli, stando a quanto riportato dall'Ansa.

"Le richieste di rinvio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e soprattutto le motivazioni di interesse sportivo alla base della vostra disposizione".

Ricordiamo che il Napoli domani giocherà contro il Milan a San Siro, mercoledì ci sarebbe dovuto essere il recupero a Torino contro la Juventus e successivamente per la terza trasferta in settimana la partita proprio contro la Roma di Serie A. Nel frattempo, giovedì, i giallorossi giocheranno in Ucraina per il ritorno contro lo Shakhtar.

Già in giornata, Paulo Fonseca, in conferenza stampa aveva esposto tutto il suo disappunto per questo rinvio.

"Quello che so è che preparare tre partite in una settimana è completamente diverso da prepararne due. Preparare la partita col Napoli dopo aver giocato in Ucraina sarà diverso. Per me è difficile capire perché non giochino. Dall'altro lato, se fossi nella posizione di Gattuso magari avrei anche voluto non giocare. È normale".

Adesso ci potrebbe essere una risposta della Lega di Serie A, nelle prossime ore, con la Roma che attende spiegazioni su questa manovra relativa a Juventus-Napoli.