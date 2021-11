La rivincita di Tatarusanu: eroe del derby per il Milan

Il derby di Milano è stata anche, se non soprattutto, la rivincita di un giocatore forse fin troppo sottovalutato che si è riscoperto eroe proprio nella notte più importante.

Se il Milan esce dalla stracittadina con un prezioso punto, che permette ai rossoneri di restare in vetta col Napoli e mantenere inalterato il distacco dall'Inter, gran parte del merito va a Ciprian Tatarusanu.

Il portiere rumeno, divenuto titolare per caso dopo il grave infortunio occorso a Maignai, finora aveva sempre fatto egregiamente il suo dovere ma nel derby si è superato parando il rigore del possibile 1-2 a Lautaro Martinez.

Una prodezza che Tatarusanu, intervistato al termine della partita da 'DAZN', ha spiegato con lo studio dell'argentino insieme ai preparatori rossoneri.

36 anni il prossimo febbraio, Tatarusanu è d'altronde un portiere di grande esperienza anche a livello internazionale. Ecco perché il Milan, in attesa del recupero di Maignan, è decisamente in buone mani.

Un dodicesimo di sicuro affidamento, magari meno spettacolare di altri, e pronto a tornare al suo posto quando il titolare rientrerà tra i pali.

"Il nostro rapporto è molto buono. Ho cercato di aiutarlo quando è arrivato, parlo francese e per lui non era facile cambiare paese e campionato. Ha fatto un buon inizio, è bravissimo. Poi purtroppo si è fatto male, io mi sono allenato per farmi trovare sempre pronto, l’occasione è arrivata e sono contento di giocare a questi livelli”.