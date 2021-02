La rivelazione dell'amico di Sarri: "Si chiede ancora perché la Juve l'abbia chiamato"

Nario Cardini racconta il momento dell'ex tecnico bianconero: "L'esperienza alla Juve l'ha scottato, ha ricevuto proposte che non l'han convinto".

Dopo aver lasciato la Juventus in estate, Maurizio Sarri è senza panchina e attende la sua occasione per ripartire. Nonostante l'esperienza in bianconero lo abbia segnato.

Ad ammetterlo è stato Nario Cardini, ex direttore sportivo del Sansovino e amico stretto di Maurizio Sarri, che a 'CalcioNapoli24' ha svelato le domande che Sarri ancora si pone.

"È rimasto molto scottato dall’esperienza alla Juve perché gli hanno messo in mano una rosa che giocava insieme da anni, si è trovato in difficoltà nel fargli cambiare idea di gioco. Si sta chiedendo ancora perché la Juve l’abbia chiamato, forse non tutti i calciatori non erano convinti del suo progetto tattico. La società forse non l’ha sostenuto perché se chiami Sarri sai che idea di gioco ha"

E a questo punto ora Sarri aspetta una nuova chiamata che lo possa far ripartire, anche se l'offerta giusta non è ancora arrivata.