"La mia vita da numero 10", l'autobiografia di Evaristo Beccalossi

L'autobiografia scritta insieme a Eleonora Rossi ripercorre i momenti più significativi dell'ex fantasista dell'Inter.

Il ruolo più bello. Ma anche quello sulle cui spalle si annidano più responsabilità e che al giorno d'oggi sta via via sparendo.

Il fantasista rappresenta per il tifoso, quel calciatore in grado di estrarre dal cilindro una giocata in grado di illuminare anche la partita più spenta.

Da sempre poi, il ruolo del fantasista si accompagna a un numero inequivocabile: il 10. Un numero che ha contraddistinto generazioni variegate di campioni unici.

Tra questi anche Evaristo Beccalossi, che ha deciso di raccontare la sua vita in un'autobiografia scritta con l'aiuto di Eleonora Rossi ed edita da Diarkos.

"La mia vita da numero 10" ci accompagna in un viaggio a ritroso nei momenti più significativi della sua carriera con la maglia dell'Inter.

Aneddoti e racconti di un'epoca lontana nel tempo ma soprattutto totalmente diversa rispetto a quella che contraddistingue il calcio moderno.

Ma guai a pensare che sia solo un racconto che guarda al passato. Beccalossi infatti non si esime dal gettare il suo occhio bonario anche sui tempi moderni.

