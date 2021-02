La Juventus cede Wesley: prestito al Sion, è ufficiale

Il terzino destro brasiliano vola in prestito in Svizzera fino a fine stagione.

La Juventus cede Wesley 'Gasolina' in prestito al Sion. Il terzino destro si lega ufficialmente al club svizzero fino a fine stagione, con la formula del prestito.

Come comunicato dal Sion, non è previsto un diritto o un obbligo di riscatto. Prestito fino a giugno per accumulare minuti.

Le FC Sion a le plaisir d'annoncer l'arrivée du latéral droit Wesley (20 ans) en prêt jusqu'au terme de la saison.



Quest'anno Wesley ha giocato 7 partite in Serie C, mentre ha esordito con la prima squadra in Coppa Italia nella sfida con il Genoa.

Al Sion sarà allenato da un altro ex bianconero come Fabio Grosso.